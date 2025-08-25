Karadenizli Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazır

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Kastamonu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor. Ağ ve tekne bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda hamsi, mezgit, sarıkanat, istavrit ve çinekop bereketi yaşanması beklendiğini, palamudun ise çok zayıf olduğunu kaydetti. Yasağın sona ermesiyle ava çıkacak balıkçılar, yıpranmış ağlarını onarıp teknelerini boya ve tadilattan geçirerek, hazırlıklarını tamamladı.

"Allah nasip ederse trol balıkçılığıyla başlayacağız"

Hamsi, mezgit, sarıkanat, çinekop ve istavritin denizde kendini gösterdiğini belirten İnebolu Özlüce-Yunus-Köroğlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Satı Çelik, "Ekmeğimizi balıkçılık yaparak denizden çıkartmaktayız. Trol balıkçılığı yapıyoruz. Aynı zamanda kıyı balıkçılığı da yapıyoruz. Bu yıl palamut çok zayıf gidiyor, hiç palamut denizlerde gözükmedi. Bu yüzden Allah nasip ederse trol balıkçılığıyla başlayacağız. Mezgit, barbunya gibi balıklardan umutluyuz. Eğer palamut denizlerde olsaydı gırgır avcılığı da yapardık. Gırgır ağlarını da bu yüzden tamir ederdik, fakat palamut olmadığı için gırgır ağlarını tamir etmedik, dip trol avcılığıyla başlayacağız" dedi.

Teknelerinin bakımlarını yaptıklarını anlatan Çelik, "Teknelerimizin tersane bakımları oldu. Teknelerimizi yeniden elden geçirdik, boyalarını yaptık, ağlarımızı tamir ettik. Teknelerin boyanması da son aşamaya geldi. 1-2 güne kalmaz yeni sezona Allah'ın izniyle hazırız. İnşallah denizlerimizde birazda balık olursa daha iyi olur" diye konuştu.

"Hamsiye bakıldığında çok bol gözüküyor"

Eylül ve Ekim aylarından şimdilik bir beklentilerinin olmadığını söyleyen Çelik, "Bizler, Eylül ve Ekim aylarının çok zayıf geçmesini bekliyoruz. Bir beklentimiz bu yüzden yok Eylül ve Ekim aylarından. Havaların ve denizin biraz daha soğumasıyla birlikte, kış şartlarının da gelmesiyle birlikte biraz daha mezgit, barbunya, istavrit, çinekop, sarıkanat gibi balıkları bekliyoruz. Hamsi ise şu anda bakıldığında çok bol gözüküyor. Sahillerimizde dahi hamsi gözükmeye başladı. İnşallah hamsi bu yıl çok bol olacak. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Palamut çok zayıf, biraz sarıkanat ve lüfer balığı olabilir"

İnebolu'nun Özlüce köyünde geçimini balıkçılıkla sağlayan Özden Özkan ise, "Yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Sezon bu yıl biraz zayıf gibi görünüyor. Bu yıl hamsi yılı olabilir. Bu yaz mevsiminde deniz hiç ısınmadı. Palamut çok zayıf, biraz sarıkanat ve lüfer balığı olabilir. Bunlarda fazla değil, çinekop yavruları numunelik, çok fazla yok. İstavrit ve mezgit balığı fazla olabilir ama palamut bu yıl çok zayıf" ifadelerini kullandı.

Trol avcılığı için hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Özkan, "Mezgit ve istavrit için umutluyuz. Kayıklarımızda tüm her şeyin kontrolünü yaptık, bakımını, boyasını, ağlarını tamir ettik. Tüm malzemelerimizi elden geçirdik. Sezona hazırlığımızı yaptık, şu anda denize çıkmak için hazırız" dedi. - KASTAMONU