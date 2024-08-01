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Karadenizli Balıkçılar Palamut Avı İçin Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Karadenizli balıkçılar, palamut avı için sezon hazırlıklarına devam ediyor. Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, palamut ve istavrit avlamak için heyecanla bekliyor.

Karadenizli balıkçılar şu anda denizde bolca görülen palamutları avlamak için sezon hazırlıklarına devam ediyor. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını atacak balıkçılar, palamuttan oldukça umutlu.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçılar sezonun ilk balıkları için Karadeniz'e ağ atmanın heyecanını yaşamak için şimdiden eksikliklerini gidermek için kolları sıvadı. Ağ, av malzemeleri, ekipman ve tekne bakım onarımlarına hız veren balıkçılar, yeni av sezonunda şu anda bolca görülen palamut ve istavriti tutmak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Balıkçılar, bol ve bereketli bir sezon beklediklerinin altını çizdi.

"Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz, palamut ve istavrit bolca görülüyor"

Yaptıkları inceleme araştırmalara göre şu anda denizlerde palamut ve istavritin bol olduğunu dile getiren balıkçı Mustafa Malkoç, "Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu sene denizde istavrit ve palamut bolca görünüyor. Eksiklerimizi tamamlamaya uğraşıyoruz. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Yavru hamsiler de görüyoruz ama bu kadar çok palamut olduğunda hamsi sezona kalmıyor. Palamudun bol olduğu senelerde hamsiler genelde palamuda yem oluyor. Palamudun şişkinliği de ondan kaynaklanıyor. Geçen yıl palamut hiç olmadı, hamsi bol oldu. Biri olmasa biri bol oluyor. Bu döngü öyle devam ediyor. Şu anda ağları tamir ve bakım yapıyoruz. Her sene yaptığımız sezon öncesi bakımların yanı sıra teknelerimizi de sezona hazırlıyoruz" dedi.

"Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Balık avlamak için sabırsızlandıklarını vurgulayan balıkçı Erkan Yılmaz ise "Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim için hayırlı ve güzel bir sezon geçer. Balıkçı arkadaşlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyorum. Şu anda da işimizin başındayız. Teknelerimizi ve ekipmanlarımızı sezona hazırlamaya çalışıyoruz. Ağ, av malzemesi ve teknelerin eksiklerini giderip, sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. İşlerimizin çoğunu bitirdik ve geri kalanları için de gayret gösteriyoruz. Denizdeki gemileri kıyıya yanaştırıyoruz. Tek tek kıyıya aldığımız gemilerin tüm bakımlarını yapacağız. 1 Eylül'e bomba gibi hazır olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Balıkçılık Tarım Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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