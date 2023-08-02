Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu: "Bu sezon hamsi yılı olacak"

ORDU - Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona erecek avlanma yasağı öncesi Karadenizli balıkçılar teknelerinde son bakımlarını yaparken, bu sezonun hamsi yılı olacağını, palamutta işaret olmadığını belirtiyor.

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül tarihinde sona erecek. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, aylar öncesinden başladıkları teknelerin ve ağların büyük bir bölümünde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut ve istavrit balığının görünmediğini, hamsi de ise işaretlerin iyi olduğunu söylediler.

"Bu yıl, geçen seneki palamudun yüzde 1'i var"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Bu sene maalesef palamut numuneleri çok az olarak görünüyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki balıkçı arkadaşlarımız ile de görüşüyoruz ancak işaretler geçen sezonun yüzde 1'i kadar az. Biz bir nebze de olsa bunu biliyorduk. Palamut bir yıl olur, diğer yıl olmuyor ancak bu kadar kısır geçeceğini düşünmedik. Palamut olmadığı zamanlarda istavrit oluyordu, maalesef bu sene istavrit numuneleri de yok denecek kadar. İstavrit bir göç balığı ve sezona da bir ay var, inşallah olur diye umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hamside işaretler çok iyi görünüyor"

Sezonun başlaması ile birlikte iri ve bol hamsi avlamayı beklediklerini kaydeden Karadeniz, "Geçen yıl sezonu palamut balığı açısından belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de en fazla olan palamut yılı olarak tarihe geçecektir. İnşallah yine balıkçılara rızık olacağını düşünüyoruz. Hamsi işaretleri bu yıl çok iyi görünüyor, sezonunun palamut olmasa bile hamsi yılı olacağından eminiz. Sezonun ardından iri boy hamsi avlamaya başlayacağız ve halkımıza taze balık arz edilecek. Şuan balık fiyatları pahalı ancak birçoğu dışarıdan geliyor. Yerli balıklar tezgahlara girdiğinde fiyatlar düşecek" şeklinde konuştu.

Karadeniz ayrıca tekne ve ağlarda son hazırlıkları da tamamladıklarını belirterek, sezonun açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ağ tamirat işinde çalışan balıkçılar ise yaklaşık bir ay kalan sezon öncesi 2 haftalık işlerinin kaldığını, denizlere açılmayı beklediklerini ifade ederek, bereketli bir sezon dilediler.