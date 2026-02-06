Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan 350 milyon dolarlık tahvil ihracı

Türkiye'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (Black Sea Trade and Development Bank/BSTDB), 350 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

BSTDB'den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2029 vadeli ve sabit faizli dolar cinsinden tahvil ihracı, küresel yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

İşlem kapsamında talep, ihraç tutarının yaklaşık altı katına ulaşarak 2 milyar dolar seviyesini aştı. Güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde ihraç büyüklüğü, başlangıçta öngörülen 300 milyon dolardan 350 milyon dolara yükseltildi.

İlk fiyat beklentisi yüzde 6,25 getiri seviyesinde açıklanan tahvil, talebin hızla artmasıyla yüzde 5,625 getiri seviyesinden fiyatlandı. Böylece ihraç sürecinde 62,5 baz puanlık önemli bir iyileşme sağlandı.

Tahvil ihracına Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan, yüksek kaliteli kurumsal yatırımcılar katıldı. İşlem, BSTDB'nin 2019'dan bu yana uluslararası dolar piyasasında gerçekleştirdiği ilk benchmark ölçekli tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSTDB Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Serhat Köksal, elde edilen kaynağın Türkiye dahil olmak üzere, üye ülkelerde ticaretin finansmanı ve kalkınma projelerine somut katkı sağlayacağını belirtti.

Tahvil ihracına gösterilen yoğun talebin küresel yatırımcıların bankaya duyduğu güveni teyit ettiğini kaydeden Köksal, küresel finansal belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, bankanın dayanıklılığını ve piyasalara erişim kabiliyetini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük hissedarlar arasında yer aldığı BSTDB, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan tarafından kurulan, merkezi Selanik'te bulunan çok taraflı bir kalkınma bankası olarak faaliyet gösteriyor. Banka, Karadeniz havzasında bölgesel ekonomik entegrasyonu ve ticaretin geliştirilmesini amaçlıyor.