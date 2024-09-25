Su Ürünleri Sektörü için Karadeniz Masası'nda Çalıştay Düzenlendi

Karadeniz Masası'nda bir araya gelen kalkınma ajansları, su ürünleri sektörüne yönelik düzenlenen çalıştay sonrası yerel ve bölgesel bazda uygulanması muhtemel proje fikirlerini masaya yatırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde, kalkınma ajanslarının katılımı ile Sinop'ta düzenlenen 2 günlük Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı sona erdi. Üç farklı oturumda, "Su Ürünleri Avcılık ve İşleme", "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" ve "Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme" konularının ele alındığı çalıştayın ikinci günü kalkınma ajansları, akademisyenler ve su ürünleri sektörü paydaşlarının oluşturduğu masalarda "Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirme" çalışmaları ile tamamlandı.

Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri İşleme konu başlıklarda oluşturulan çalışma masalarında muhtemel proje fikirleri masaya yatırıldı. Her bir masada kendi konusuna göre yerel ve bölgesel bazda ortaya konulan sorunlar ve onlara yönelik çözüm önerileri masa üyeleri tarafından ele alınarak proje fikrine dönüştürüldü. Üç tur şeklinde tüm masalarda değerlendirilen fikirler, daha sonra değerlendirme toplantısında ajansların ayrı ayrı veya ortaklaşa uygulayabilecekleri proje fikirlerinin seçimi yapıldı. Seçilen proje fikirleri avcılık, yetiştiricilik ve işleme başlıkları altında düzenlenerek daha sonra ajanslar tarafından değerlendirilmek üzere liste haline dönüştürüldü.

'Hedef, su ürünleri sektörünün sorunlarına işbirliği içinde çözümler üretmek'

Öğlen sonrasına kadar devam eden çalışmalara ilişkin toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Toplantının temel amacı Kalkınma Ajansları arasında ortak bir çalışma grubu oluşturarak, su ürünleri sektörüne yönelik ajansların bakış açısıyla işbirliği içinde sorunların çözümünde ajandamızı oluşturmaktır" dedi.

Su ürünleri sektöründeki sorunları yakından takip edeceklerini de aktaran Genel Sekreter Genç, "Çalışma masalarında birçok konu başlıklar halinde ele alındı. Bizler de kalkınma ajansları olarak bunları kendi bakış açımız ile değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ortak bir çaba ile ekosisteme paydaşlarımızla birlikte ortak çalışmalar yürüteceğiz. Ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Panellerde hap şeklinde verilen bilgilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim sektörü daha yakından tanımıza imkan sağladı. Bu ortak çalışmanın sonunda güzel bir çıktı olarak çalıştay raporu elde edilecek. Rapordan elde ettiğimiz bu sonuçları kalkınma ajansları olarak takip edeceğiz. Sektörün bu sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atacağız" diye konuştu.

'Çalıştay yatırıma dönüşebilecek fikirleri ortaya çıkardı'

Karadeniz su ürünleri ile ilgili paydaşlarla birlikte iki günlük verimli ve değerli bir istişare süreci yaşadıklarını vurgulayan Batı Kareniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya da "Su ürünleriyle ilgili avcılık, yetiştiricilik ve işlemecilik konularında önemli başlıkları görüştük. Ajanslara ve diğer aktörlere düşen roller paylaşıldı. Çalıştaydan çok önemli sonuçlar elde ettik. Bundan sonra çalışabileceğimiz konular hakkında ipuçları yakaladık. Karadeniz'e kıyısı olan ajanslarla birlikte, bu konularda çalışmaya devam edeceğiz. Diğer işbirliği alanları konularında da ayrıca istişarelerde bulunduk. Ajanslar olarak işbirliği içinde Karadeniz'in sahip olduğu çeşitli sektörlerdeki potansiyelini ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirmek adına önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Çalıştay önemli işbirliği potansiyellerini ortaya çıkardı. Ölçeklenebilir yatırım fikirlerini görüştük. Bu anlamda yapılacak araştırmalar ve fizibiliteler sonrasında ajansların işbirliğinde ve ayrı olarak kendilerinin fonlayabileceği yatırım fikirleri ortaya çıkmış oldu. Her bölge kendi içinde görüşüp değerlendirebileceği farklı yatırımlara dönüştürülebilecek konuları görüşmüş olduk" şeklinde konuştu.

'Mavi ekonomi, mavi dönüşüm konularında projelere çalışacağız'

Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı'nda Karadeniz'e kıyısı bulunan kalkınma ajanslarının su ürünleri konusunda birlikte çok değerli çalışmalar yaptığını ifade eden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise kalkınma ajansları olarak mevcut durumun yanında, geleceğe yönelik mavi ekonomi ve mavi dönüşüm alanında nelerin yapabileceği konusunda değer zincirinde yer alan tüm aktörlere istişarelerde bulunduklarını söyledi. Genel Sekreter Dicle, "Bu çalıştaydan elde ettiğimiz veriler ışığında kendi bölgemizde özellikle Samsun'da su ürünleri alanında avcılık, yetiştiricilik ve işleme alanlarında mavi dönüşümü esas alan çok daha farklı yeni proje konularına çalışacağız. Önümüzdeki dönemde orta çıkarılan bu proje fikirlerini kendi içimizde konuşarak farklı projeleri geliştirme fırsatımız olacak. Bize bu fırsatı sağladığı için KUZKA'ya ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çalıştay rapor olarak yayımlanacak

Karadeniz Masası kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük çalıştay, "Su Ürünleri Avcılık ve İşleme", "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" ve "Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme" konularında gerçekleştirilen paneller sonrasında, kalkınma ajanslarının "Proje Geliştirme ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirme" ortak masa çalışmalarıyla tamamlanmış oldu. Karadeniz su ürünleri sektörünün tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayda konuşulan tüm konular daha sonra hazırlanacak çalıştay raporu olarak yayımlanarak ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında referans olarak kullanılması sağlanacak.

7 kalkınma ajansı işbirliğinde düzenlendi

Karadeniz Masası Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde Sinop'ta gerçekleştirildi. Çalıştaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sinop Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağladı. - SİNOP