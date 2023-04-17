Karadeniz gazı deniz altındaki ana iletim hattına basılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin, "Dün gece itibarıyla doğal gaz kuyularının vanalarını açarak gazı deniz altındaki ana iletim hattına basmaya başladık." dedi.

Dönmez, NTV'de enerji gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Dönmez, "Arife günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yıllardır üzerinde büyük bir gayretle çalıştığımız projemizin ilk fazının açılışıyla alakalı son günleri yaşıyoruz. Dün gece itibarıyla gaz kuyularının vanalarını açarak gazı deniz altındaki ana iletim hattına basmaya başladık. Gazın 30 saat civarında karada olmasını bekliyoruz."

Dönmez, Karadeniz gazının çıkarılmasının fazlar halinde ilerleyeceğini ve bu yıl içinde 10 kuyuyu faaliyete alacaklarını ifade ederek, maksimum 3 yıl içinde kuyu sayısının 40'a çıkarılacağını söyledi.

İlk fazda günlük 10 milyon, ikinci fazda 40 milyon metreküplük gaz üretimi yapılacağını kaydeden Dönmez, "İkinci faz bitince Türkiye'deki konutların ihtiyaç duyduğu tüm gazı artık Karadeniz gazıyla karşılayabilir hale geleceğiz." diye konuştu.

Dönmez, daha sonra üçüncü fazın devreye alınacağını belirterek, "Onlarla birlikte üretim miktarımız 60 milyon metreküplere kadar çıkmış olacak. O miktarla birlikte hem konutların hem ülkedeki tüm ticari kuruluşların, hizmet sektörünün ihtiyacını karşılanır hale gelecek." dedi.

İlk fazın bu yıl, ikinci fazın 2026'da biteceğini, üçüncü fazın planlanmasının da 2028 gibi düşünüldüğünü dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Kendi gazımız ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik. Cumhurbaşkanmızın da perşembe günü müjdeleri olacak. Şu anda ithal ettiğimiz gazı hala özellikle konuta ve küçük işletmelere sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Yaptığımız hesaplamalar onu gösteriyor. İnşallah (Karadeniz gazını) daha ekonomik bir şekilde vatandaşımıza yansıtacak bir müjdeyi insanımızla paylaşacağız."

Ayrıca Dönmez, 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) nükleer yakıtın getirilmesinin ardından tesisin Nükleer Santral Statüsü unvanı kazanacağını ve ilk 1 yıl içinde fiili üretime geçilmesiyle ilgili hazırlıkları tamamlayacaklarını aktardı.