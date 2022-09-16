Karadeniz'in kum midyesi Avrupa ve Uzak Doğu'ya gönderiliyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki balıkçıların yoğun emek vererek Karadeniz'den çıkardığı kum midyesi, İtalya üzerinden İspanya, Japonya, Norveç gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Kocaali balıkçıları tarafından toplanan 8 bin 500 kum midyesi yurtdışına yollanacak.

Balıkçılar, halk arasında "cik cik" olarak bilinen kum midyesi toplamak için günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor.

Av sezonu öncesi kurulan eleklerle denizin dibi taranarak balıkçılar tarafından yoğun çabayla çıkarılan kum midyesi, teknelere boşaltılıyor. Belirlenen kriterlere göre ayrıştırılan kum midyesinden istenen seviyede olanlar çuvallara konuluyor, küçük olanlar yeniden denize bırakılıyor.

8 BİN 500 TON KUM MİDYESİ YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Kum midyesi avcılığının, denizlerde av sezonunun sona ereceği 15 Nisan 2023'e kadar devam edeceği bölgede Kocaali'deki balıkçılar tarafından toplanan 8 bin 500 ton kum midyesinin yurt dışına yollanması planlanıyor. Çevre illerden balıkçıların Karadeniz'de yapacağı kum midyesi avcılığıyla bu miktarın 30 bin ton olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

BÖLGENİN GEÇİM KAYNAĞI KUM MİDYESİ AVCILIĞI