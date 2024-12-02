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Karadeniz'den Bereketli Balık Avı, Düzce Tezgahlarını Doldurdu

Karadeniz'den Bereketli Balık Avı, Düzce Tezgahlarını Doldurdu
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Düzce'de balıkçılar, Karadeniz'den dönen teknelerin getirdiği bol miktarda balıkla vatandaşlara hizmet veriyor. Hamsi, palamut ve mezgit gibi balıklara gösterilen yoğun talep, tezgahların hızla boşalmasına neden oluyor.

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'den son haftalarda bol balıkla dönen tekneler, Düzce'de de tezgahlara adeta bereket getirdi. Yoğun talebin yaşandığı tezgahlarda hem vatandaşlar hem de satıcılar memnun.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, son bir haftada teknelerini balıkla dolu olarak geri döndürüyor. Bu bolluk, Düzce'deki balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Hamsi, palamut ve mezgit gibi balıklara olan yoğun talep dolayısıyla tezgahlar gün içinde hızla boşalıyor.

Düzce'de yıllardır balıkçılık yapan Hülya Kılıç, yaşanan bolluktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Palamutun bitmesiyle küçük balıklar gelmeye başladı. Talep daha çok küçük balıklara oluyor. Hamsinin kilogramını 75 TL'den satıyoruz. Hamsi çok lezzetli ve durumu çok iyi. Tezgahımız gün içinde boşalıyor. Yoğun talep var. Şu an zaten tam zamanı. Havalar soğudu, artık balık zamanıdır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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