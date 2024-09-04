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Karadeniz'den aldığı fındık fidesini Adana'da ekti, şimdi hasat ediyor

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Karadeniz gezisinde aldığı fındık fidanını Adana'da eken üretici, fındık yetiştirdiğini göstermek için bahçesini gezdirip fındık fidesi hediye ediyor. Fındık hasadı yapan diğer bir üretici ise fındık veriminin yüz güldürdüğünü belirtiyor.

Karadeniz'den aldığı fındık fidesini Adana'da ekti, şimdi hasat ediyor

Adana'da fındık yetiştirdiğine inanmayanlara bahçesini gezdirip fındık hediye ediyor

Üretici İbrahim Gün: " Karadeniz'den daha iddialıyız"

ADANA – Karadeniz gezisinde aldığı fındık fidanını Adana'da ekti. Fındığın yetiştiğini gören üretici, çevresindekileri inandırmak için bahçesini gezdirip fındık fidesi hediye ederek Adana'da fındık üretimini arttırmak istiyor.

Feke'nin Gedikli Mahallesi'nde bin 100 rakımlı bölgede yaşayan İbrahim Gün, Karadeniz gezisinde aldığı fındık fidanını denemek için ekti. Fındığın yetiştiğini gören Gün, 6 dönüm arazisine fındık fidesi ekti. Fındık üretimi yapmaya karar veren İbrahim Gün, bu yıl fındık hasadını da gerçekleştirdi.

"Fındığın Adana'da yetiştiğine inanmıyorlar"

Karadeniz bölgesine oranla fındığın Adana bölgesinde daha iri ve lezzetli olduğunu kaydeden Gün, "Fındığın Adana'da yetiştiğine inanmıyorlar. Soranlara bahçemi gezdiriyorum. Fındık ve fidanını hediye olarak dağıtıyorum" dedi.

"Karadeniz'den daha iddialıyız"

Bu yıl verimli bir sezon olduğunu aktaran üretici İbrahim Gün, "İlk olarak 6 dönüm ile başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptım inandırıcı olmadı. Pozantı, Ankara ve Van'dan fidan talep ettiler. Fidanları alırken Karadeniz'den ücretli aldım ama ben ücretsiz dağıtıyorum. Ben fındıkları inandırmak için hediye amaçlı veriyorum bahçeyi gezdiriyorum. İnanıyorlar ve alıyorlar. Bizim insanımızın aklı gözündedir. Çukurova'da insan eksen insan biter derler. Narenciye dışında her şey olduğunu ispat ediyoruz. Burada narenciye hariç her şey oluyor. Karadeniz'den daha iddialıyız. Yaprağından çok fındık olan ağaçlarımız var. Akdeniz ve İç Anadolu havasının kesişimi ile çok güzel üretim oldu" diye konuştu.

Fındık hasadı yapan Mine Yiğit de Karadeniz'e rakip olmak istediklerini belirterek fındık veriminin yüz güldürdüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Ekonomi Güncel Adana

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