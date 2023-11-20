Karadeniz'deki Fırtına Hamsi Fiyatlarını Etkiledi

Karadeniz bölgesinde yaşanan fırtına, hamsi ve diğer balık çeşitlerinin avlanmasını olumsuz etkiledi. Trabzon Balık Hali'nde hamsi fiyatları yükseldi ve kilosu 50 TL'ye düştü. Balıkçılar, fırtınanın hamsi miktarını azalttığını ve fiyatları artırdığını belirtti.

Özellikle Karadeniz bölgesini etkisi altına alan fırtına başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin avlanmasını olumsuz etkiledi. Trabzon Balık Hali'nde son günlerde 3 kilogramı 100 TL'ye satılan hamsi bugün itibariyle kilosu 50 TL'den satılırken, Karadeniz'de çıkan fırtınanın bunda etkili olduğu belirtildi.

Fırtına yüzünden hale gelen hamsinin azaldığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Karadeniz'de çıkan fırtınadan dolayı hamsi azaldı dolayısıyla fiyatı yukarı çıktı. İki üç gün önce 3 kilogramını 100 TL'ye satıyorduk bugün itibariyle fiyat 50 TL'ye kadar çıktı. Hamsi genelde Hopa ile Akçaabat arasında avlanıyor. Müşterilerimiz genelde hamsi, mezgit, istavrit, palamudu soruyor. Piyasada şuan fiyat olarak en uygun olan balık, dolayısıyla vatandaşın bu yönde talebi daha fazla" dedi.

Hamsinin fiyat olarak yükselmeye başladığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsi fiyat olarak yavaş yavaş yükselmeye başladı. Denizin bozuk olmasından dolayı hamsinin fiyatı yukarı çıkmaya başlıyor. Son iki gündür 3 kilogramını 100 TL'ye satmıştık dün akşamdan itibaren havanın bozuk olmasından bugün kilogramı 50 TL. Fiyatının yükselmesinin nedeni havanın bir anda bozmasıyla beraber hamsinin kaybolması" diye konuştu.

Hamsinin hale az geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın" Bugün hamsi az geldiği için kilosunu 50 TL'den satıyoruz. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı istavrit 50 TL, mezgit 100 TL, somon 150 TL, çupra 175 TL, kefal 75 TL, Alabalık 125 TL. Kıyı balıkçıları denize açılamadığı için başta barbun olmak üzere bazı çeşitler gelmedi" şeklinde konuştu. - TRABZON