Karadeniz'de palamut bolluğu tezgahlara yansıdı! Fiyatı 25 ile 60 TL arasında

Bu sezon balık avına çıkan balıkçılar Karadeniz'de palamut bolluğu ile karşılaştı. Palamudun çok olması fiyatlara da yansıdı. Sevilen balık türünün tanesi tezgahlarda boyutlarına göre 25 ile 60 TL arasında satılıyor.

Bu sezon Karadeniz'de oldukça bol avlanan palamudun tanesi tezgahlarda boyutlarına göre 25 ile 60 TL arasında satılıyor.

Karadeniz'deki palamut bereketi tezgahları şenlendirirken boy boy palamutlar balıkçı vitrinlerini süslüyor. Palamut almak isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturuyor. Palamutların tanesi büyüklüklerine göre 25 ile 60 TL arasında değişiyor. Balık satıcıları ise fiyatların uygun olduğunu, palamudun büyük ilgi gördüğünü söyledi.



VATANDAŞLARIN TALEBİ ÇOK İYİ

Samsun'da balık satıcı olan Onur Can Köse, "En çok satılan balığımız şuanda palamut. Palamut balığı Allah'a çok şükür şuanda çok bol durumda. 600-700 gram gelen palamut balığının fiyatları şuanda 35 lira. Fiyatlarımız çok uygun. Vatandaşların talebi de çok iyi" dedi.