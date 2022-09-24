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Karadeniz'de palamut bolluğu tezgahlara yansıdı! Fiyatı 25 ile 60 TL arasında

Ekonomi Haberleri

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgahlara yansıdı! Fiyatı 25 ile 60 TL arasında

Bu sezon balık avına çıkan balıkçılar Karadeniz'de palamut bolluğu ile karşılaştı. Palamudun çok olması fiyatlara da yansıdı. Sevilen balık türünün tanesi tezgahlarda boyutlarına göre 25 ile 60 TL arasında satılıyor.

Bu sezon Karadeniz'de oldukça bol avlanan palamudun tanesi tezgahlarda boyutlarına göre 25 ile 60 TL arasında satılıyor.

Karadeniz'deki palamut bereketi tezgahları şenlendirirken boy boy palamutlar balıkçı vitrinlerini süslüyor. Palamut almak isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturuyor. Palamutların tanesi büyüklüklerine göre 25 ile 60 TL arasında değişiyor. Balık satıcıları ise fiyatların uygun olduğunu, palamudun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

VATANDAŞLARIN TALEBİ ÇOK İYİ

Samsun'da balık satıcı olan Onur Can Köse, "En çok satılan balığımız şuanda palamut. Palamut balığı Allah'a çok şükür şuanda çok bol durumda. 600-700 gram gelen palamut balığının fiyatları şuanda 35 lira. Fiyatlarımız çok uygun. Vatandaşların talebi de çok iyi" dedi.

Vatandaşlar ise şuanda balık fiyatlarının uygun olduğunu, fiyatların çok anormal olmadığını ve en çok palamut balığını tercih ettiklerini söyledi. Öte yandan, hamsi 60 TL, barbun 40 lira, mezgit 40 lira, istavrit 40 lira, çinekop 80 lira, somon 60 lira, çupra ve levrek de 150 liradan satılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Ekonomi Haberler

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