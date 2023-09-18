Karadeniz'de Palamut Sezonu Başlamadı

Denizlerde av yasağının sona ermesine rağmen Karadeniz'de balıkçılar palamut avında başarısız oldu. Balık hali tezgahlarında genellikle hamsi ve istavrit bulunurken, palamut ise hiç görülmedi. Balıkçılar ve vatandaşlar palamutun olmamasından dolayı üzgün.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinden bu yana Karadeniz'e açılan balıkçılar palamuta bir türlü rast gelemedi. Tekneler genellikle hamsi ve istavrit avı ile limana dönerken, balıkçılar palamuttan bu sezon umudunu kesti.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda genellikle hamsi ve istavrit yer alırken, palamudun 1 Eylül'den buyana hemen hemen tezgahlarda görülmemesi balıkçıları ve vatandaşları üzdü. Sezonun açılmasına rağmen şu ana kadar palamudun tezgahlarda yerini almadığını belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, "Tezgahımızda istavrit, hamsi, mezgit, torik, karagöz, kırlangıç, çupra, levrek, mırmır bulunuyor. Fiyatla ise normal. İstavrit 50 TL, hamsi 60-75 TL, en pahalı balık kırlangıç kilosu 500 TL, torik 350, mırmır 250-300 TL, barbun 100-250 TL arası. Bu çeşitler arasında palamudun büyüğü torik bile var ama bir tek palamut yok. Bu sene palamuttan umudu kestik. Bundan sonra da görüneceğini tahmin etmiyoruz. Herhalde bu sene hamsi ağırlıklı olacak. Vatandaş palamudu soruyor dolayısıyla olmadığı için hamsiye yöneliyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise palamudun ilk kez bu sezon hiç görülmediğini kaydederek "Şu anda istavrit, mezgit, hamsi, sargan, çupra, levrek, somon var. Palamut bu sezon hiç görünmedi şu ana kadar görüntü yok bundan sonra da umudumuzu kestik. Daha önceleri olurdu ama böylesi hiç olmadı tek tük görülürdü. Şu anda tek bir tane bile yok" diye konuştu. - TRABZON