Karadeniz'de Palamut Sezonu Başladı

Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut, tezgahlarda yerini aldı.

Palamudun bereketli olmasını temenni ettiklerini söyleyen balıkçı Kadir Gökalp, "Palamut balığı ilk kez ağlara takıldı. Bizler de bol bol tuttuk. Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut tezgahlarda yerini aldı. Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz ve Marmara'ya açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Bundan sonra palamudun daha bol geleceğini ümit ediyoruz" dedi.

Balıkçı Enes Özkan ise "Artık palamut gelmeye başladı. Karadeniz ve Marmara'nın her yerinden tezgahlara kadar geliyor. Şu anda balığa talep var" diye konuştu. - ORDU