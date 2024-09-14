Karadeniz'de Palamut Bolluğu, Vatandaşların Yüzünü Güldürüyor

Bu sene Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Geçen yıl hiç olmayan palamut, bu yıl Karadeniz'den fışkırıyor. Yakın zamana kadar 500-600 gramlık palamutların tanesi 50 TL'den satılırken, bugün ise kiloya yakın palamutlar 70 TL'den satışa sunuldu. Vatandaşlar beyaz ve kırmızı ete göre oldukça ucuz olan balığa hücum ederken, balık satıcıları ise yoğun talebe yetişmekte güçlük çekti.

"Durmadan balık satıyoruz"

Sezonun yeni açılması dolayısıyla vatandaşların kapış kapış balık aldığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon çok iyi başladı. Vatandaşlar yoğun bir şekilde balığa ilgi gösteriyor. Çok kalabalık ve satışlardan dinlenemiyoruz. Görüldüğü gibi kasaplar ve tavukçuların önü bomboş. Balık tezgahlarında ise kalabalık var. Şimdi balıkçıların zamanı. Bu süreçte bol bol balık satıyoruz. Vatandaşlar da fiyatlardan memnun" dedi.

Balıklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise balık fiyatlarının şu anda kırmızı et ve tavuk etine göre oldukça uygun olduğunu, bu nedenle balık almayı tercih ettiklerini söylediler.

Samsun'da balıkçı tezgahlarında çinekop kilo 100 TL, istavrit kilo 40 TL, mezgit kilo 50 TL, barbun kilo 60 TL ve kiloluk palamutlar da tanesi 70 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN