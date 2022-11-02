Karadeniz'de palamut bolluğu: Balıkçılarda kuyruk

Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Ordu'da tezgahları şenlendiriyor. Vatandaşlar, uygun fiyata balık alabilmek için balıkçıların önünde kuyruklar oluşturuyor.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Geçen yıllara göre bol miktarda avlanan palamudun sezon başlarında tanesi 80 lira civarında satılırken, geçen hafta ise 40-45 liradan satıldı. Şimdi ise kiloluk palamutların adedi 30 liraya kadar geriledi. Fiyatların ucuzlamasıyla birlikte balıkçılara akın eden vatandaşlar, tezgahların önünde kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları ucuz olduğu için bol miktarda palamut alıp dondurucuda muhafaza edeceklerini belirtirken, bazı vatandaşlar ise kendilerine ve yakınlarına aldıklarını söyledi. Balıkçılar da palamut balığına olan talebin oldukça fazla olduğunu belirtti.

"Şuan palamut bedava"

Ordulu balıkçı Coşkun Akgün, "Şu palamutlar gerçekten bedava. Bu sezon palamut olmasa insanlar balık yemeyecek. Talep oldukça fazla, bir tabak çorba parası. Ben 45 yıllık balıkçıyım ilk kez bu kadar fazla palamut görüyorum. Hamsi olmadığı için palamut çok var. Bu palamutlar yaklaşık 1 kilogram geliyor. İnsanlar alıp donduruculara koyuyor" dedi.

"Geçen yıllarda bu kadar palamut yoktu, bolluk yaşıyoruz"

Turhan Metin isimli balıkçı, bu sezon çok güzel balık olduğunu ifade etti. Metin, "Çeşit bol fiyatlar da uygun. Şuan palamudun sezonu, çok bol bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıllarda bu kadar fazla palamut yoktu" diye konuştu.

Vatandaşlar ise fiyatın uygun olduğunu, bu sezon bol miktarda palamut tükettiklerini söylediler. - ORDU