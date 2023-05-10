Karadeniz'de iskorpit balığı 300 TL'ye satılıyor

MUSTAFA USTA

" Karadeniz'in çarpanı" olarak nitelendirilen ve tezgahlarda kendini göstermeye başlayan iskorpit balığı, 300 TL'den satılıyor. Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Pahalı bir balık. Vatandaşın durumu da iyi değil, alım gücü zayıf. 300 TL diyoruz tezgahlarımızda duruyor" dedi. Balıkçı Selçuk Yılmaz ise, "1 kilogram et parası. Nasıl yiyecek vatandaş? Vatandaş bu paralara yiyemez. Pazar günü inşallah umutlanacağız. 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra Allah'ın izniyle inşallah düzelteceğiz" diye konuştu.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde 'çarpan' adıyla bilinen iskorpit, denizin ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 300 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

"300 TL DİYORUZ TEZGAHLARIMIZDA DURUYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şunları söyledi:

"Çarpan dışı çirkin içi çok lezzetli bir balıktır. İşlemesini bilirseniz harika bir balıktır. Kaya balığıdır. Denizin en güzel ve en temiz balığıdır. Onun biz zehirli dikenlerini alıyoruz. Derisini soyuyoruz daha sonra fileto yapıyoruz. Kılçığını da alıyoruz. Yani 3 kilogramından 650 gram et elde ediyoruz. Bu şekilde satıyoruz. Pahalı bir balık. Vatandaşın durumu da iyi değil. Alım gücü zayıf. 300 TL diyoruz tezgahlarımızda duruyor. Genelde lokantalara veriyoruz. Onlar alıyorlar. Vatandaş alamıyor. 1 kilogram alan yarım kilogram alıyor. Yarım kilogram alan 250 gram alıyor. Çorba, buğulama yapıyor. Önceki yıllardaki satışlarımız daha fazlaydı. O zaman 1, 2 kilogram alanlar oluyordu. Daha önceki yıllarda çarpan balığının fiyatı 100, 125 TL arasındaydı. Şimdi 300 TL."

"VATANDAŞ BU PARALARA YİYEMEZ"

Selçuk Yılmaz, "Çarpan balığının fiyatı değil genel olarak tüm balıkların fiyatı yüksek. Çarpan da yüksek. 300 TL. 100 vatandaştan 1'i anca alabiliyor. 1 kilogramdan zaten 650 gram oluyor kılçığını alınca. 1 kilogram et parası. Nasıl yiyecek vatandaş? Vatandaş bu paralara yiyemez. Umutluyuz. Pazar günü inşallah umutlanacağız. 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra Allah'ın izniyle inşallah düzelteceğiz" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Mümin Işık, "Balıkların fiyatları çok pahalı. Geçen senelerle kıyaslanamaz.1 sene içinde çok fark var. Ben baktım ama alamıyorum. Geçen sene 2,3 kilogram alıyorduk. Şimdi arada 1 kilogram alıyoruz" diye konuştu.

Balıkçı tezgahına gelen Hakan Kapıcıoğlu ise, "Fiyatlar çok pahalı. Bu şartlarda almamız imkansız. Alım gücü yok. Balık fiyatları, gıda fiyatları yüksek olduğu için alamıyoruz. Anca gelir durumu yüksek olanlar alabilir" dedi.