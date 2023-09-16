Karadeniz'de Hamsi Fışkırıyor, Düzce'de Fiyatlar Düştü

Avlanma sezonunun açılması ile birlikte Karadeniz'den adeta hamsi fışkırıyor. Düzce'de hamsinin kilosu 20 liraya düşünce, vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Karadeniz'den adeta bu sezon hamsi fışkırıyor. Düzce'de de vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü hamsi olunca fiyatlar dibi görmeye başladı. Kilosu 20 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. 2 tona yakın hamsiyi vatandaşlar yiyebilsin diye 20 liraya kadar düşürdüklerini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, "Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Düzceliler'de hamsiyi çok sevdiği için bugün tezgahımızda bizlerde herkes hamsiyi yiyebilsin diye 20 liraya düşürdük. Bunu sadece biz yapıyoruz. Herkes yiyebilsin diye böyle bir uygulama yaptık. Yaklaşık 2 tona yakın hamsimiz var. Düzcelilere ucuz ve kaliteli hamsi ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE