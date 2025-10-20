Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu ve Uygun Fiyatlar

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda hamsinin fiyatları 75-100 TL arasında değişiyor. Balıkçılar, bu dönemde tuzlama için en uygun zaman olduğunu belirtiyor ve fiyatların düşmesini beklemiyor.

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda 3 kilosu 200 TL ila 75-100 TL arasında değişen hamsi, vatandaşın ilgisini çekiyor. Balıkçılar, hem fiyatların makul olduğuna hem de tuzlama yapmak için en uygun dönem olunduğuna dikkat çekerek fiyatların daha aşağıya düşmesini beklemediklerini belirtiler.

Trabzon Balık Hali'nde hamsinin fiyatı 75-100 TL ila 3 kilosu 200 TL arasında değişirken bol çıkması fiyatlara yansıdı. Hamsinin bu aralar bol çıktığını belirten balıkçı esnafından Kadir Pınar, "Hamsi bu aralar bol çıkıyor, dolayısıyla fiyatı da makul durumda. Kilosu 75-100 TL arasında değişiyor. Şu an hamsi tuzlanabilir. Hamsi böyle giderse sezon sonuna kadar sürmez. Şubat ayı başlarında hamsinin biteceğini tahmin ediyorum" dedi.

Balıkçı esnafından Emin Avcı, hamsinin tam tuzlama zamanı olduğuna dikkat çekerek, "Hamsi 15-20 gündür bol çıkıyor, fiyatlar da gayet normal. Kilosu 75-100 TL arasında değişiyor. Daha önce hamsiyi 300-350 TL'ye kadar satmıştık, şu anda fiyat normal diyebiliriz. Şu an hamsinin tuzlama ve dondurucuya koyma zamanı. Vatandaşlar bol bol alsın çünkü bu fiyatlar bir daha düşmez, beklemesinler. Kilosu 100 TL olan da var, 75 TL olan da. Tahminimce hamsi 2-3 ay kadar daha sürer. Vatandaş şu an bol bol alıp yiyor çünkü fiyat uygun. Deniz de soğudu, hamsi yağlandı; tam yeme zamanı" diye konuştu.

Fiyatın daha aşağı düşmesini beklemediklerini belirten balıkçılardan Münir Yılmaz ise, "Bu sene hamsi bol çıkmaya başladı, şu anda da bol. Fiyatlar uygun, vatandaş da yararlanıyor. Kilosunu 100 TL'den satıyoruz, 75 TL'ye olan da var. Şu an tuzlama yapabilirler; daha fazla beklemelerine gerek yok, beklerseler hamsiyi bulamayabilirler. Hamsi yağlandı, tuzlama için uygun zaman" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
