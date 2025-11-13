Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düşüyor

Karadeniz'de bu yıl hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen yıl palamutun bol olduğunu hatırlatan Trabzonlu balıkçılar, bu sezon da hamsinin tezgahları doldurduğunu belirttiler.

Son yılların en bereketli sezonunun yaşandığı Trabzon'da hamsinin fiyatı da tüketiciyi sevindiriyor. Balıkçılar, son 5 gündür hamsinin kilosunun 50 TL civarında satıldığını, bir hafta önce ise 3 kilosunun yaklaşık 200 TL'ye kadar çıktığını ifade ettiler. Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyen balıkçılar, birçok kişinin tuzlama yaparak kışlık hazırlık yaptığını belirttiler.

Balıkçı esnafı Erkan Keleş, vatandaşın hamsiye doyduğunu kaydederek, "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı da düşük. Tam tuzlamalık, ızgaralık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi. Hamsinin kilosu 50 TL. Vatandaş artık doydu, bu fiyata bile pek almıyor. Bu bolluk devam ederse önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Hamsi genellikle bu bölgede avlanıyor. Tahminime göre avlanma 12. aya kadar sürer" dedi.

Balıkçı esnafı Adem Kaygusuz ise, ekim ayına oranla hamsinin irileştiğini belirterek, "Hamsi bol. Geçen sene palamut boldu, bu sene de hamsi bol. Vatandaşın da yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Allah'a şükürler olsun ki şu anda denizde hamsi bol. Bu gidişle bolluğun bir ay daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Son 5 gündür hamsinin kilosu 50 TL. Bir hafta önce ise 3 kilosu yaklaşık 200 TL civarındaydı. Vatandaş hamsiye doydu; tuzlamasını yapıp dolabına koyuyor. Bizim sattığımız hamsilerin boyu genelde 9-12 santim arasında. Ekim ortalarında hamsiler orta boydu, şimdi ise daha da irileşti. Hamsiler genelde bu bölgede avlanıyor. Havaların soğuk olması hamsi avını etkilemez; yeter ki dalga olmasın, tekneler denize çıkabilsin. Hava soğudukça hamsi daha da lezzetli olur" diye konuştu. - TRABZON