Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar 50 Liraya Düştü

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar 50 Liraya Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de av sezonunun bereketli geçmesiyle hamsi bolluğu yaşanıyor. İnebolu'da kilogram fiyatı 50 liraya kadar düşerken, vatandaşlar balık almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz'de av sezonuyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Fiyatların 50 liraya kadar düşmesi vatandaşın balığa ilgisini artırdı.

Karadeniz'de av sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte rotasını Kastamonu'ya çeviren hamsi, tezgahları doldurdu. İnebolu ilçesinde kilogram fiyatı 50 liraya kadar düşen yerli hamsi, vatandaşların ilgisini çekti. Yeni sezonda denizden bol miktarda çıkan hamsi, tezgahlarda yoğun talep görüyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar, evine taze balık götürmek için balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İnebolulu balıkçı Ahmet Yurtaydın, "Bu yıl hamsi bereketli oldu, İnebolu halkı balığa doydu. Bolluk olunca fiyatı da 50 liraya kadar indirdik. Bu sezonda 'balık yemedim' diyen kalmasın istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.