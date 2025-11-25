Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu, Balıkçıları Sevindiriyor

Bu yıl Karadeniz'deki hamsi bolluğu, tezgahlardaki çeşitliliği artırarak hem balıkçı esnafını hem de vatandaşları mutlu etti. Hamsinin yanı sıra nadir görülen diğer balık türleri de kıyı balıkçılarının oltalarına gelmeye başladı.

Karadeniz'de bu sezon yaşanan hamsi bolluğu, yalnızca tezgahları değil denizin ekosistemini de hareketlendirdi. Hamsinin yoğun olduğu bölgelerde diğer balık türleri de görülürken, bu durum tezgahlara olumlu yansıdı. Kıyı balıkçılarının oltalarına normalde bölgede sık görülmeyen mırmır balığı ve uskumru gibi türler takılmaya başladı. Balıkçılar, Karadeniz'de bu türlerin bu kadar yoğun görülmesinin son yıllarda rastlanan nadir bir durum olduğunu dile getirdiler.

Hamsi bolluğu yalnızca çeşitlilikte değil, balıkların boyutlarında da etkisini gösterdi. Özellikle istavrit, bulduğu zengin besinle birlikte olağan dışı bir büyüme gösterdi. Balıkçıları şaşırtan türlerin hamsinin arkasından geldiğini düşündüklerini ifade eden balıkçı esnafı Musa Tafralı, "Bu yıl hamsinin bolluğundan dolayı kıyı balıklılarımız için de çok bereketli bir yıl geçiyor. Çok nadir görülen balıklar bu yıl bollukla başladı. 3 tanesi yaklaşık 1 kilogram gelen iri istavritler çıkmaya başladı. Uskumru Karadeniz'de nadir görünürdü ama bu yıl bayağı bereketli oldu. Mırmır balığı Ege balığıdır ama Karadeniz'de, Pazar ilçesinde çoğalmaya başladı. Kıyı balıkçılığı gitgide artmaya başlıyor. Uskumrunun artması da bizi çok şaşırtıyor. Bu balıklar Marmara Denizi ve Ege Denizi balıkları. Karadeniz'de bu balıklar gitgide artmaya başladı. Bu bolluğun hamsinin bolluğundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun hamsicilik var. Rize'de şu an tonlarca hamsi tutuluyor. Biz de bu balıkların hamsinin peşine geldiğini düşünüyoruz. Ayrıca hamsinin fiyatı da düşük olduğu için diğer çeşitler de uygun hale geliyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

