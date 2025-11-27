Haberler

Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Balıkçılar Uykusuz Kaldı

Güncelleme:
Karadeniz'de bu sezon hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar, son yıllarda görülmeyen bir yoğunlukla karşılaştıklarını ve 3 aydır aralıksız hamsi avladıklarını ifade ediyor.

Karadeniz'de bu sezon uzun yıllar sonra ilk kez hamsi bolluğu yaşanırken balıkçılar, denizden adeta hamsi fışkırdığını yıllardır görülmeyen bir bollukla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Tekne çalışanları hamsi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uykusuz bile kaldıklarını belirtirken, bu sezon palamut çıkmamasına rağmen üç aydır aralıksız hamsi tuttuklarını kaydediyor.

"Hamsi yoğunluğu yüzünden zaman zaman uykusuz bile kalıyoruz"

Bu sezon Karadeniz'den adeta hamsi fışkırdığını belirten tekne çalışanlarından Selami Tezlik, "Bu sezon bereketli ve çok güzel hamsi var. 'Karadeniz'den adeta hamsi fışkırıyor' diyebiliriz. Gerçekten öyle ki, o kadar bol hamsi çıkıyor ki bazen uykusuz kaldığımız bile oluyor. Hamsi genellikle açık denizde, Sinop'tan Trabzon'a uzanan bölgede avlanıyor" dedi.

"3 aydır aralıksız hamsi avlıyoruz"

Tekne çalışanlarından Ahmet Doğan, yaklaşık 3 aydır aralıksız hamsi avladıklarını şu anda ciddi bir hamsi bolluğu yaşadıklarını kaydederek "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı bu sezon ise irilendi. Çok şahane bir avcılık var. Palamut çıkmadı, üç aydır hamsi tutuyoruz. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var; şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı. Gürcistan'daki avcılık ise yılbaşından sonra başlıyor. Oranın da kendine göre şartları var; yaklaşık bir ay süren bir hamsi sezonu oluyor. Gürcistan'daki avcılık buradan daha iyi, orada da bolluk var. Önceleri oraya gittiğimizde genelde 500-1000 ton avlanıyordu. Eskiden orada pek tekne yoktu, ama şimdi tekneler arttı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
