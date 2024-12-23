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Karadeniz'de Fındıkta Kış Bakımı Başladı

Karadeniz'de Fındıkta Kış Bakımı Başladı
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Ordu'da fındık bahçelerinde kış bakımları yapılarak bir sonraki hasat sezonuna hazırlık çalışmaları sürüyor. Eşleriyle birlikte yevmiye usulü çalışan kadınlar, aile ekonomisine destek oluyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta kış bakımı başladı. Fındık bahçesinde eşleri ile birlikte yevmiye usulü çalışan kadınlar, aile ekonomisine katkı sunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, üreticilerin gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Güneşli havayı fırsat bilen bahçe sahipleri ve işçiler, kışlık bakımlarını gerçekleştiriyor. Yapılan bakım çalışmalarında kuruyan verimsiz dallar ve fındık ocaklarının çevresi yabani otlardan temizleniyor. Az alandan verimli fındık alabilmek adına yapılması gereken bakımların, önemli olduğu belirtiliyor.

Kadınlar eşleri ile birlikte çalışıyor, günlük ücret bin 500 lirayı buluyor

Ordu'daki fındık bahçelerinde yevmiye usulü çalışan işçiler ise hem erkek, hem de kadınlardan oluşuyor, günlük bin 500 ile bin 300 arasında belirleniyor. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, kalabalık bir ekip ile çalışma yürütüyor. İşçiler, yemek molalarını ise kadınların bahçelerde yaktıkları ateşte pişirdikleri yemek ile karşılıyor.

"Verimi arttırıyor"

Özkan Huysuz, fındık bahçelerinde gerekli bakımları yaparak, bir sonraki hasat sezonuna hazırladıklarını söyledi. Yapılan bakım çalışmaları ile verimin arttığını ve bahçelerdeki karışıklığın önüne geçildiğini kaydeden Huysuz, "Şu anda 12 kişilik ekip ile çalışıyoruz. Sabah saatlerinde bahçeye girip, akşam saatlerinde çıkıyoruz. Yevmiye usulü çalışıyoruz, günlük ücret bin 300 lira" dedi.

"Bundan sonraki süreçte gübre ve ilaçlama yapılacak"

Fındık bahçesinde çalışan Mehmet Dağ, günlük bin 500 ile bin 300 lira yevmiye ile çalıştıklarını, bu günlerde dal kesme ve bahçe temizliği yaptıklarını belirtti. Dağ, "Bundan sonraki süreçte gübre ve ilaç atma, tırpan işleri başlıyor. Günlük 8 saat kadar çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bahçeleri hasat sezonuna hazırlıyoruz"

Bir süre önce eşi vefat eden Fatma Döndü Karahasan isimli işçi, yapılan kışlık bakımlar ile fındık bahçelerini bir sonraki hasat sezonuna hazır hale getirdiklerini aktardı. Fındık tarımının zor olduğunu söyleyen Karahasan, "Fındığı toplamak ile iş bitmiyor, sonrasında bu bakımları için yeniden bahçeye giriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bakım yapılmazsa bahçeler orman gibi oluyor"

Yıllardır fındık bahçelerinde bakım çalışmalarını yaptıklarını, eşinin de kendisine yardım ettiğini söyleyen Hakkı Topçu da "Sabahın erken saatlerinde bahçeye giriyoruz ve akşam saatlerine kadar temizlik yapıyoruz. Bir süre sonra gübre, ilaçlama ve toplama işlemleri yapılacak. Bakım yapılmadığı takdirde bahçeler orman gibi oluyor, onun için mahsul zayıf oluyor, verim kaybı oluyor. Aslında bu zamanlarda yapılan bakım bir sonraki hasat sezonuna hazırlık" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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