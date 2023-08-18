Fındık üreticileri sabah erken saatlerde fındık bahçelerinin yolunu tutuyor. Fındık toplamaya başlamadan önce tırpan vurularak bahçeler temizleniyor. Sıcak hava altında yapılan hasatta üreticiler zor anlar yaşıyor. Fındık hasadında yılan ve kene için de tedbir alınıyor. Üreticiler fındık toplarken sıcak hava arazi şartları ile de mücadele ediyor.

Karadeniz'de fındık hasadı zorlu şartlar altında devam ediyor.

Fındık üreticileri sabah erken saatlerde fındık bahçelerinin yolunu tutuyor. Fındık toplamaya başlamadan önce tırpan vurularak bahçeler temizleniyor. Sıcak hava altında yapılan hasatta üreticiler zor anlar yaşıyor. Fındık hasadında yılan ve kene için de tedbir alınıyor.

Fındık üreticisi Fatih Yılmaz, "Saat 06.00'da bahçeye gidiyoruz. Sıcaktan dolayı öğlen saatleri çok bunaltıcı oluyor. Bölgede kene vakası çok görülmeye başlandı. Bu sene bahçelerde yılanlar da çoğaldı. Fındık toplarken yılan ve kene vakalarına karşı çok dikkatli oluyoruz" dedi.

Üreticiler fındık toplarken sıcak hava arazi şartları ile de mücadele ediyor. - ORDU