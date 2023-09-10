Karadeniz'de Deniz Suyu Sıcaklığı Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olduğunu belirterek, Bu özellikle balıkların sürü oluşturması ve endüstriyel av için uygun hale gelebilmeleri için oldukça olumsuz bir faktördür. Sürüler dağınık olur. Balık var olsa bile siz bunu istenilen oranda avlayamamış olursunuz dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de balık avı sürerken; küresel ısınmanın etkisi ile deniz suyu sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, Karadeniz'de endüstriyel avcılık için uygun bir ortamın henüz oluşmadığını savunuyor.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Eylül'de endüstriyel balıkçılık için av sezonu başladı. Büyük balıkçı gemilerimizin yaptığı gırgır ve trol avcılığı ve kısmen de uzatma ağları ile yapılan avcılık, 1 Eylül itibarıyla başladı. Tezgahlara da birtakım balıklarda gelmeye başladı. Tabii, ilk balıklar oldukları için fiyatlar biraz yüksekti. Ancak bu yıl avcılığı önemli ölçüde etkileyen parametrelerden bir tanesi de deniz suyu sıcaklığı. Maalesef deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrediyor. 1972 ile 2002 yılları arasındaki ortalamanın üzerinde diye konuştu.

'SU SICAKLIĞINDA, 5 DERECE İNANILMAZ BÜYÜK BİR FARK'

Endüstriyel avcılık için Karadeniz'de uygun bir ortamın oluşmadığını savunan Prof. Dr. Dinçer, Karadeniz için söylüyorum; eylül ayında deniz suyu sıcaklığı 22,5-23 derece civarlarındaydı. Bu yıl itibarıyla deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz'in hemen hemen her yerinde 30 dereceye yakın. 5 derecelik bir fark var. Su sıcaklığında, 5 derece inanılmaz büyük bir fark. Bazen bir derece bile çok önemlidir ama hele 4-5 derece inanılmaz bir farktır. Bu özellikle balıkların sürü oluşturması ve endüstriyel av için uygun hale gelebilmeleri için oldukça olumsuz bir faktördür. Sürüler dağınık olur. Balık var olsa bile siz bunu istenilen oranda avlayamamış olursunuz. O da sanki balık azmış gibi görünebilir dedi. (DHA)