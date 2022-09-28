Karadeniz'de balıkçılar kasa kasa palamutla döndü: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
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Karadeniz'de balıkçılar kasa kasa palamutla döndü: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldıKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü.
Karadeniz'de balıkçılar kasa kasa palamutla döndü: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar, sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı.
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla döndü. Cide ilçesinde bulunan limanda, avladıkları 750 kasa dolusu palamudu tekneden indiren balıkçılar, kamyonlarla limandan gönderdi. Limana gelen vatandaşlara da ücretsiz bir şekilde palamut dağıtıldı. Karadeniz'de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen balıkçılar, av sürecinin bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.