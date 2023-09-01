Karadeniz'de Balıkçılar Avlanma Sezonunu Dolunay Eşliğinde Başlattı

Balıkçılar dolunay eşliğinde "vira bismillah" dedi

İlk tekneleri sahil güvenlik uğurladı

DÜZCE - Avlanma sezonunun açılması ile birlikte Karadeniz'de balıkçılar Dolunay eşliğinde "vira bismillah" dedi.

1 Eylül itibari ile başlayan avlanma sezonu ile birlikte Akçakoca'da balıkçılar "vira bismillah" dedi. Melenağzı ve Akçakoca limanından onlarca tekne ve gırgır Karadeniz'e açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerde denize açılan teknelere eşlik etti. Öte yandan dolunay eşliğinde denize açılan tekneler de dikkat çekti. 2022 yılında Akçakoca'dan 6,5 milyon kilogram balık avlanıldığına dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Akçakoca ilçemizde 2 kooperatifimizde 116 adet ruhsatlı balıkçı teknesi ile 2022 yılında toplam 1 milyon 100 bin kg beyaz kum midyesi avcılığı deniz salyangozu avcılığı yapılmıştır. İlimizde 2022 yılında toplam 6 milyon 352 bin 500 kg balık avlanarak karaya çıkarılmıştır. İlimiz, alabalık yetiştiriciliği ve avcılıkla elde edilen ürünlerden yaklaşık yılda 350 milyon lira kazanç sağlanmaktadır. Bu ürünlerden bazıları ülkemizde işlenip yurt dışına ihracatı yapılmakta olup, bu sayede ülkemize döviz girişi olmaktadır" ifadelerini kullandı.