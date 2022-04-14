Karadeniz'de balık sezonu yasaktan önce bitti

SAMSUN (İHA) - Samsun'da denizden balık çıkmayınca balık sezonu yasakların başladığı 15 Nisan'dan daha önce kapanmış oldu.

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek ava başlayan balıkçılar bu sene erken paydos etti. Denizde istenilen miktarda balık bulunmayınca açılmayan balıkçılar, mezgit, barbun ve hamsi almak için tezgaha gelen vatandaşları üzdü. Son gün mevsim balığı almak için tezgahlara gelen vatandaşlar, karşıların kültür balıklarını görünce üzüldüklerini ifade ettiler.

"Balık sezonu kapanıyor diye çok üzülüyorum"

Son gün öncesi mevsim balığı almak için çarşıya inen bir vatandaş, "Balık sezonu kapanıyor diye çok üzülüyorum. Özellikle 90 yaşındaki annem balık yemeyi çok seviyor. Balık almak için çarşıya indim ama istediğim türleri bulamıyorum. Sarı kanat arıyordum kalan son 2 kiloyu da ben aldım. Artık bundan sonra ne bulursak onu alacağız" dedi.

"Sezon 2 gün erken kapandı"

Sezonun yasaktan erken kapandığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "15 Nisan'da bitmesi gereken sezon, balık olmaması ve akaryakıt fiyatları nedeniyle erken sona erdi. Sezon 2 gün erken kapandı. Tezgahlarda az sayıda balık var. Artık yaz balıkları olan levrek, çipura, soman, alabalık, sazan, yayın ve kefal gibi balıklar satılacak. Artık mezgit, hamsi, barbun, istavrit, çinakop gibi balıklar olmayacak. Şu anda tezgahımızda az bir istavrit var. İstavritten başka mevsim balığımız yok" diye konuştu.

"Denizde balık olmadığı için bu sene sezonu birkaç gün erken kapatmak zorunda kaldık"

Bu sezon lüfer ve palamudun yüz güldürmediğine dikkat çeken balık satıcısı İsmet Akpınar, "Denizde balık olmadığı için bu sene sezonu birkaç gün erken kapatmak zorunda kaldık. Genel olarak sezon bol ve bereketli geçti. En çok mezgit, hamsi, barbun, çinakop gibi bol çıkan balıkları sattık. Lüfer ve palamudun da bol çıkmasını beklerdik ama onlar yüzümüzü güldürmedi. Balık olmadığı için fiyatlar oldukça arttı. İstavritin kilo Su 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Mezgit ve barbun gibi balıklar tezgahta yok, olsa da çok pahalı olurdu" şeklinde konuştu.

Sezonu değerlendiren diğer vatandaşlar ise 1 Eylül'de başlayacak yeni balık av sezonunun bu sezondan daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Yasak 15 Nisan'da başlıyor

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla "Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ" ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor. - SAMSUN