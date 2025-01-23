Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

Karadeniz'de Avlanan Dev Minekop Balığı 10 Dakikada Satıldı

Karadeniz'de Avlanan Dev Minekop Balığı 10 Dakikada Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de 120 santim boyunda dev minekop balığı avlandı. Tezgahında sergilenen balık, 10 dakika içinde 6 bin TL'ye satılarak balıkçıları sevindirdi.

Karadeniz'de 120 santim boyunda dev minekop (kötek) balığı avlandı, tezgahta 10 dakika içinde 6 bin TL'ye satıldı.

Karadeniz bu sezon balıkçılara cömert yüzünü gösteriyor. Palamut bereketi ile başlayan sezon, hamsi ve diğer balıkların bolluğu ile devam ediyor. Samsun'dan denize açılan balıkçılar dev minekop sürprizi ile karşılaştı. Uzun zamandır görülmeyen minekop, balıkçıların ağına takıldı. 12,5 kilo ağırlığında ve 120 santim uzunluğundaki minekop, tezgahta sergilenir sergilenmez vatandaşların dikkatini çekti. 10 dakikalık bir serginin ardından 2 arkadaş tarafından 6 bin TL'ye satın alınan balık, hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.

"5 yıldır ilk kez bu büyüklükte minekop gördüm"

Balığı kısa sürede sattıkları için mutlu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "25 yıllık balıkçıyım. Son 5 yıldır ilk kez Samsun'da bu büyüklükte bir minekop gördüm. Vatandaşlar bu balığı kötek balığı olarak da bilir. Çok lezzetli ve faydalı bir balıktır. Tavası da buğulaması da ızgarası da güzel olur. Balığın satışını kısa sürede gerçekleştirdik. 120 santim uzunluğunda ve 12,5 kilo ağırlığındaki balığın kilosunu 500 TL'ye denk gelecek şekilde 6 bin 250 TL'ye satışa koyduk. 2 kişi ortak olarak 6 bin TL'ye bu balığı bizden aldı. Balığı satın alan kişiler, kesme işlemini yapacak arkadaşa da 200 TL bahşiş verdi. Hem bize hem de onlara hayırlı olsun" dedi.

Balığı alan iki arkadaş ise, "Arkadaşımla anlaşıp balığı aldık. Ben daha önce bu balığı tatmadım. Güzel görünüyor. Bu balığı 1 haftada zor tüketiriz diye düşünüyorum. Harika bir balık aldık" diye konuştular. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
img

Yağmur Atacan'dan isyan dolu yangın paylaşımı!
img

Yangın paylaşımını sildiği iddialarına sert çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
78 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

78 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.