Haberler

Karadeniz Balık Stokları İçin Yeni Araştırma Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ekipleri, Karadeniz'deki balık stoklarını araştırmak amacıyla Hopa ile İğneada arasında çalışmalarını sürdürecek. 45 gün sürecek araştırmada, ekonomik değeri yüksek balık türlerine odaklanılacak.

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ekipleri, Karadeniz'deki balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını Hopa ile İğneada arasındaki kıyı bölümünde bu yıl da sürdürecek.

SUMAE bünyesinde görevli 17 kişilik ekip, 45 gün sürecek araştırma faaliyetlerine Hopa'dan başlayacak.

SÜRAT-1 gemisiyle hareket edecek ekip, İğneada'ya kadar hamsi, istavrit, çaça, mezgit, lüfer, palamut ve kalkana yönelik araştırma yapacak.

Yomra Limanı'nda son hazırlıklarını yapan ekip, yaklaşık 10 gün sonra araştırma için Karadeniz'e açılacak.

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki projeler kapsamında yapılan araştırmalarda, ekonomik değeri yüksek balık stoklarına yönelik çalışılacağını söyledi.

En fazla araştırma yaptıkları türler arasında ekonomik getirisi olan hamsi, istavrit ve çaça gibi balıkların yer aldığını aktaran Kasapoğlu, "Bunların dışında hepimizin lezzetle yediği, mezgit, barbon ve kalkan gibi dip balıklarının da izlemesi yapılmaktadır. Kalkan daha çok nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan onu korumaya yönelik stoklarını takip ediyoruz." dedi.

Balıklarda boy, frekans dağılımı, ağırlık, cinsiyet ve yaş gibi popülasyon dinamiklerini içerecek olan tüm verilerin kaydedildiğine işaret eden Kasapoğlu, "Seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadarı denizde kalmalı, bu türlerin soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız? sorularının cevabı bu projelerin sonucunda elde ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.