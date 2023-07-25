Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Salçalık domates ihracat kotası kaldırılmalı

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste uygulanmak istenen ihracat kotasının acilen kaldırılması gerektiğini, aksi halde Ankara'ya yürüyerek seslerini duyuracaklarını belirtti.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, domates salçasına uygulanan kotanın kalkmaması halinde sanayici ve çiftçiyi çok vahim bir durumun beklediğini belirtti. Başkan Erdem, "Sanayiciler, geçen yıldan ürettiği ürünü değerlendirmek istediklerini, yani elindeki belirli stoku eritemediği takdirde yeni çıkacak olan domatese talebin azalacağını ifade etti. İhracat kapılarının açılması sanayicimize döviz girişini sağlayacak ve nakit akışında hiçbir problem yaşanmayacak. Ayrıca çiftçilerimize de ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Geçen yıllara göre tarımdaki maliyetlerin 2,5-3 kat artması ve şuanda mazot, gübre ve işçiliğe uygulanan zamların bir kez daha artması çiftçiyi zor duruma düşürüyor. Tarım ve Ticaret Bakanlığının acilen sanayici ve çiftçi temsilcileriyle hemen diyalog kurup, sanayici ve çiftçiyi bu krizden en kısa sürede kurtarmalıdır. Aksi halde çiftçilerimizle birlikte Ankara'ya kadar yürüyüp, sesimizi duyurmayı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye tarihinde görülmemiş bir domates ekimi olduğunu belirten Erdem, "Bilinen 450-500 bin dekar civarı. 3,5-4 milyon ton rekolte bekleniyor. Bu vermiş olduğumuz rakamlar bakanlıklarımız tarafından incelenmeli, kota uygulamasının son tarihi olan 31 Temmuz'dan önce kota kaldırılmalı ve kotaya tarih verilmemelidir. Doğru karar verildiğinde hem çiftçi ve hem de sanayici küstürülmemiş olacak. İstikrarlı ekilişler her yıl devam edecektir. Sonuçta istikrar ülkemiz adına da önemlidir" diye konuştu. - BURSA