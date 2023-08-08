Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Domates sanayicilerinin salça ihracatında önü açılmalı

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salça ihracatında domates sanayicilerinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, domates salçası ihracatı hakkında basın toplantısı düzenledi. Sanayicinin ve çiftçinin bu konuda ciddi sıkıntılar çektiğini ifade eden Erdem, "Salça ihracatında domates sanayicilerinin acilen önünün açılması gerekmektedir. Yaklaşık 1 aydan buyana Türkiye'de domates ekili alanlardaki Ziraat Odası başkanlarımızın ve bölgemizdeki bizlerin basın açıklamalarıyla gündeme taşıdığımız domates salçası ihracatının, sanayicilerimizin yeterli ölçüde önünü açmadığını görmekteyiz. Hükümetimiz tarafından verilen 200 bin ton salça ihracatının yeterli olmadığını hem Ziraat Odaları başkanlarımız, hem sanayicilerimiz, hem de bu konuda mağdur olan çiftçilerimiz dile getirmektedir. Bu mağduriyetin ortadan kalkması için sanayicilerin kotalarının artırılması hatta kotalarının kaldırılması elzemdir." diye konuştu.

Erdem, "İhracatta sanayicimize uygulanan, 2021 yılına ait salça ihracatına göre 2023 yılında uygulanan salça ihracatının yüzde 23 aşağıda tutulması korkunç derecede anlamsız bir şeydir. 2021'de ekilen domatesle 2023'te ekilen domates arasında büyük ekim farkı var. Buna rağmen sanayicimizden her ay başında ne kadar ihracat yaptığı isteniyor. 2021 yılında o ay içinde sanayicimiz ihracat yapmadıysa 2023'te o ay sanayicimizin önü tıkanıyor. Sanayicimize uygulanan bu anlamsız uygulama çiftçisinden işçisine, işçisinden esnafına tüm halkımıza ve ülkemize zarar veriyor. Kısacası sanayicilerimizin taleplerinin mutlaka değerlendirilip kotanın genişletilmesi, sanayicinin her ayın içinde istediği tarihte salçalarını ihraç etmesi gerekmektedir. Şuanda rampalarda salçalık domatesin kg fiyatı 1,8-1,9 TL arası gitmekte. Fabrikalar ise 2,5 TL'ye alıyor. Eğer ihracat kapıları tamamen açılmazsa çiftçimiz bu fiyatlarla büyük zarar görür ve 2024 yılı da çiftçi için bir facia yılı olur. Bu sene Türkiye'de ve bölgemizde rekor bir ekim gerçekleşmiştir. Ancak iklim şartları verim düşüklüğüne sebebiyet vermiştir. Son 2 ay içinde gerek gübre, gerekse mazota yüzde 50 ve yüzde 100 yapılan zamlarda çiftçinin belini bükmüştür. Verim kaybından doğacak zararlara birde bu fiyatlar eklendiğinde bölgemiz adına büyük bir yıkım olur. Bu anlamda, ilgili bakanlıkların bu konuyu ivedilikle çözmesini Türk çiftçisi adına talep etmekteyiz. Ziraat Odaları başkanları olarak da bu konunun çözümüne kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz." ifadesini kullandı. - BURSA