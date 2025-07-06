Karacabey Ihlamur Ormanlarında Rekor Hasat Beklentisi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında geçen yıl 100-150 kilogram olan rekoltenin bu yıl 1 tona çıkması bekleniyor.

Karacabey ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olarak bilinen dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında hasat sürüyor.

Bölge sakinlerinin güzel kokular eşliğinde zorlukla gerçekleştirdiği hasat, sabahın erken saatlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor.

Ailecek ıhlamur ormanlarına giden vatandaşlar, önce ıhlamurun dallarını kesip yere indiriyor.

Budanan dallardaki çiçekler ve yaprakları birbirinden ayrılarak kurutmaya bırakılan ıhlamur, tüccarlar vasıtasıyla Bursa'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Ortalama 20-25 hane ıhlamur hasadına katılıyor"

Boğazköy Muhtarı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şenol Kuş, AA muhabirine, hasadın bu yıl verimli olduğunu söyledi.

Ihlamur hasadının burada yaşayan ailelerin geçimine katkı sağladığını belirten Şenol Kuş şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında yaşıyoruz. Hasat dönemi bitmek üzere. Ortalama 20-25 hane ıhlamur hasadına katılıyor. İnsanlar tamamen geçimini ıhlamurdan karşılamıyor ama onların geçimine katkı sağlıyor. Ağacına göre hasat değişiyor. 10 kilogram ıhlamur çıkan ağaç da vardır, 1 kilogram çıkan da vardır. Bu, ağaca göre ve o seneki verime göre değişiyor. Geçtiğimiz yıl son yıllarda yaşadığımız en kötü seneydi. Geçen sene ortalama 100-150 kilogram hasat yapmıştık. Bu sene 1 ton bekliyoruz."

Kuş, kooperatif olarak bu sene bütün ıhlamuru alıp ihale yöntemiyle satmayı planladıklarını dile getirerek, "Bu şekilde satarsak fiyatlar biraz daha yükselebilecek. Köye gelen tüccarlar yapraklı ıhlamurun kilogramına 700, çiçeğine 1400 lira diyor. Beklentimiz ise yapraklı 1000, çiçek ise 2 bin civarında." dedi.

"Verim geçen seneye göre çok güzel"

Mahalle sakinlerinden Turgut Kaya (56) da 9 yaşından beri ıhlamur hasadına katıldığını belirterek, 47 yıldır ağaca çıkıp kesim yaptığını söyledi.

Hasadın zor ve riskli olduğunu belirten Kaya, "Sabah kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıp traktörle ailecek ormana geliyoruz. Ben ağaca çıkıyorum, kesim yapıp indiriyorum. Diğer arkadaşlar dalların budamasını yapıyorlar. Hanımlar da ıhlamuru topluyor. 47 yıldır ıhlamur topluyorum. Artık bedenimiz güçlendi. O yüzden ağaca çıkmak bana zor gelmiyor. 20, 25, 30 metrelik ağaçlara çıkıyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl ıhlamur ormanlarındaki verimin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu belirten Zikri Şahin (66) ise kesimin bilinçli kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

Şahin, ağaç yüksekliğinin 30-40 metreye kadar çıkabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biraz zorlanıyoruz. Ağaca çıkıp dalları buduyoruz. Kadınlar da ıhlamuru topluyor. Ağacı budamanın da tekniği var. Elini, ayağını kesenler oldu. Tehlikeli bir iş. Ihlamur toplama işi zor. Herkesin işi değil, bilinçli yapmak lazım. Tecrübe edinmeden ağaca çıkamazsın, bakmakla yetinirsin. Verim geçen seneye göre çok güzel. Her ağaçta ürün var. Çokta güzel ıhlamur var. Tüccarlar ya da kooperatif eliyle pazarlamasını yaparız. Türkiye'nin her tarafına buradan ıhlamur gider."