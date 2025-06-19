Karacabey'de 55 Tayın Satışı 31 Milyon Lira Gelir Sağladı

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BURSA'nın Karacabey Harasında yapılan tay satışında 55 taydan toplamda 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı 'Aydın Dayı', 2 milyon 650 bin liraya satıldı.

BURSA'nın Karacabey Harasında 55 tayın satışından 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalı tayı bir lojistik firma tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan ' Aydın Dayı' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihale ile satışa sunuldu. Taylardan 55'i 75 bin ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalı tayı bir lojistik firma tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan ' Aydın Dayı' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Aydın Dayı'yı, İzzet Yıldız'ın 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı 'Köksal' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon 750 bin Mehmet Altın'ın aldığı 'Öktemtay' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM'in 55 tayın satışından toplam 31 milyon 20 bin lira gelir elde ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tay satışı ihalesinde, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Jandarma, hemen müdahale ederek olayları yatıştırdı.

Haber: Yasin KESKİN Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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