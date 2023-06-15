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Karaca, Sarıyer Design ile iş birliği yaptı

Karaca, Sarıyer Design ile iş birliği yaptı

Ekonomi Haberleri

Karaca, Aziz Sarıyer ve Derin Sarıyer iş birliğiyle hayata geçirilen Karaca X Sarıyer Design koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, çerezlik, su bardağı ve kahve fincanından oluşuyor.

Karaca, Sarıyer Design ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, Sarıyer Design'ın kurucularından Aziz Sarıyer ve Derin Sarıyer iş birliğiyle hayata geçirdiği Karaca X Sarıyer Design koleksiyonunu tanıttı.

Pilevneli Galeri'de gerçekleştirilen Karaca X Sarıyer Design koleksiyon tanıtımına iş dünyası ve cemiyet hayatından Aziz Sarıyer, Ebru Erberdi, Pelin Bozkurt Bilgiç, Pelin Gülşen, Ebru Çerezci ve birçok davetli katıldı.

Karaca X Sarıyer Design koleksiyonu; yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik, su bardağı ve kahve fincanından oluşuyor. Koleksiyon, Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasında satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi

Derin Sarıyer Sarıyer Ekonomi Haberler

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