Karabük ve Safranbolu TSO, İklim Değişikliği Zirvesi'nde Temsil Edildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkanı olduğu Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) iklim değişikliği ana temasıyla düzenlediği Avrupa ve Asya zirvesine Karabük ve Safranbolu TSO çıkarma yaptı.

İstanbul'da gerçekleşen ve 62 ülkeden 800 den fazla iş insanının yanısıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirilen zirveye, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve TOBB İnşaat Sektör Meclis Üyesi Cengiz Ünal ile Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe'de katıldı.

Zirve hakkında bilgi veren Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, "Avrupa ve Asya Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele ana gündemimiz. Zirvede ayrıca serbest ve adil ticaretin önceliğimiz olduğunu vurguladık. Küresel ticaret ve başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri tehdit eden korumacılığın yükselişinden büyük endişe duyuyoruz. Özellikle teknoloji alanındaki son korumacı eğilimler, küresel ticaret için riskler oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Ünal, Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi ve işlerlik kazanması gerektiğine de dikkat çekerek, "Avrupa ve Asya Zirvemizin iş insanlarına yeni fırsatlar sunmasını, yeni projelere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK