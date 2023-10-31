Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısına Katıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Meslek Komite Toplantısı'na katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Adnan Çebi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve meclis üyeleri ile ilin sanayi ve ticareti hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Çapraz, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali Yavuz'a sunum yaparak Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atıldığı ve Karabük'ün Kuruluş tarihi olan 3 Nisan'ı, ' Türkiye Sanayi Günü' olarak kutlama noktasında destek talebinde bulundu.

Vali Mustafa Yavuz ise "Batı Karadeniz'in kalbi Karabükümüz aynı zamanda ülkemizin ilk ağır sanayi hamlesinin yapıldığı, sanayi ile sürekli olarak aynı cümlede adı anılan bir kent olma özelliği taşımaktadır. 3 Nisan tarihi sadece bizler için değil ülkemiz adına da çok önemli bir tarihtir. Kuruluşunu kutlayan 'Emeğin Başkenti' olan Karabük'ün, tüm aktörleri ile bu noktada ortak çalışarak, 3 Nisan'ın ' Türkiye Sanayi Günü' olarak kutlanması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Siz değerli iş insanlarımızı gerçekleştirdiğiniz yatırımlar ve yapmış olduğunuz üretim adına kutluyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, daha çok üretecek daha çok çalışacağız. Bu süreçte, sizlerin daima yanında olacağız. Üretime katkıda bulunmak için ne tür adımlar atılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK