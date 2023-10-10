Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG'u teslim aldı. TOGG'un T10X modeli artık Karabük TSO'da hizmet verecek. Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını belirtti.

Karabük TSO'nun yeni hizmet aracı TOGG vatandaşların dikkatini çekiyor

KARABÜK - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG'u teslim aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan kura çekiminde yer alan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na TOGG teslim edildi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli aracı TOGG'un T10X modeli artık Karabük TSO'da hizmet verecek.

Aracı teslim alan Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler TOBB'a bağlı odalar olarak başkanımızın her zaman yanında olduk. Görüldü ki Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli aracını Karabük'te sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çapraz, "Bu aracı cumhuriyetimizin 100. Yılında Karabük iş dünyasına kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz TOGG'u yalnızca bir araç olarak değerlendirmiyoruz. O çağdaş ve akıllı bir cihaz. Buna ek olarak unutulmaması gereken bir özelliği de sıfır emisyon üreten, kirlilik oluşturmayan, çevreye saygılı olması dolayısıyla gelecek nesillere bırakacağımız çok kıymetli bir mirastır" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen T10X model elektrikli araç vatandaşların dikkatini çekmeye de devam ediyor.

Almanya'dan gelen gurbetçi İsa Işık, TOGG'u görünce gururlandığını söyledi.