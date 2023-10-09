Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, yerli otomobil Togg'u teslim aldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı. Oltu renkli Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Türk iş dünyasının desteklendiğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, Togg'un çağdaş ve modern akıllı cihaz olduğunu ve çevreye saygılı olduğunu belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda kura çekiminin ardından oda adına alınan 78 TOG 078 plakalı Togg, KTSO önünde Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından teslim alındı.

Oltu renkli Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Çapraz, gazetecilere, TOBB'a bağlı odalar olarak Rifat Hisarcıklıoğlu'nun her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Çapraz, şunları kaydetti:

"Bugün burada Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobilini Karabük'te sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu aracı, Cumhuriyetimizin 100. yılında Karabük iş dünyamıza ve Karabük'e kazandırmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Bu, aynı zamanda Türk iş dünyasının da büyük başarısı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin gurur veren sayfalarında yerini alacaktır."

Togg'u yalnızca otomobil olarak değerlendirmediklerini dile getiren Çapraz, "O, çağdaş ve modern akıllı cihaz ve daha da önemlisi yerli ve milli olarak üretilmiş akıllı cihaz. Buna ek olarak unutulmaması gereken bir diğer özelliği de sıfır emisyon üreten, kirlilik yaratmayan, çevreye saygılı olması sebebiyle gelecek nesillerimize bırakacağımız çok kıymetli mirastır." ifadelerini kullandı.

Çapraz, aracın üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.