Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Eylül Ayı Çalışmalarını Değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, oda olarak Eylül ayında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Savunma sanayii alanında üretim yapmalarının teşvik edilmesi ve işbirliği sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, oda olarak Eylül ayında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ile bölge firmalarının savunma sanayii alanında üretim yapmalarının teşvik edilmesi, ana yüklenicilerle çalışma ortamı oluşturulması ve küme üyeleri arasında bilgi paylaşımının sağlanması için işbirliği sözleşmesi imzaladıklarını belirten Çapraz, "İlimiz için önemli bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz savunma sanayiinin yatırım imkanlarını ve potansiyellerini değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz program ve SAHA İstanbul İrtibat Ofisi'nin açılması bir başlangıç olarak odamız vizyonunu ortaya koymaktadır" dedi.

İstanbul merkezli kurulan Karabük Sanayici İş Adamları Derneği (KASİD) Başkanı Çetin İpek ve yönetim kurulu üyelerinin KTSO'yu ziyaret ettiğini, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ın katılımları ile Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Çapraz, "Karabük ekonomisinin sorunları ve çözüm önerilerini anlatan bir konuşma yaptık. Aynı zamanda on meslek komitesinin temsilcileri tarafından meslek grupları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri sayın vekillerimize üyelerimiz tarafından aktarıldı" diye konuştu.

"3 Nisan Sanayi Günü Olsun" kampanyası

KTSO'nun organize ettiği "3 Nisan Sanayi Günü Olsun" kampanyasına milletvekillerinin desteğini talep ettiklerini vurgulayan Çapraz, "Karabük'ün gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önem arz eden Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Merkezi'nin faaliyete geçmesi için yapılan çalışmaları, ülkemizin en büyük limanlarından biri olan ve ihracat için büyük öneme sahip Filyos Limanı'nın şuan BOTAŞ tarafından doğalgaz çıkarma nedeniyle kullanılamıyor olmasının dezavantajları ve bu konuda biran önce limanın açılmasının sağlanması, kurucu ortağı olduğumuz Karabük Üniversitesi Teknokent'in hizmet alanına ihtiyaç duyması nedeniyle genişleme çalışmalarının yapılması, sektörel bazda teşvik sistemine geçilmesi konusunda çalışmaların yapılması, KOBİ'lere yönelik ihtisaslaşmayı sağlayacak küçük sanayi siteleri kurulması, Yenice ilçemizin Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için beklentilerini, emek yoğun sektörlerde SGK desteğinin sağlanması konusunda görüşlerimizi belirttik" ifadelerine yer verdi.

Karabük TSO'nun proje ortağı olduğu "Bebek Giyiminin Ekolojik Ürünle Buluştuğu Nokta: Tarihi Dokuma Eflani Cember Bezi" projesi açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Çapraz, projede kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani cember bezinin coğrafi işaret aldığını aktardı. Çapraz, "Son olarak, KTSO olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve demir çelik organizasyonlarının başında yer alan METAL EXPO fuarına katılım sağladık. Karabük'ün önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan üyelerimizin ve ülkemizin önemli firmalarının stantlarını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Sektörün önemli ve duayen isimleri ile istişare etme fırsatı yakaladık. '3 Nisan Sanayi Günü' olarak kutlanmalı ve tescillenmeli çabamız için fuara katılan firmalardan destek istedik" dedi. - KARABÜK