Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İKV Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İKV'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri de açıklandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Fatih Çapraz, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

İKV 61'inci Genel Kurulu, kurucu ve mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Genel Kurulun divan başkanlığını İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Divan Başkan yardımcılığını KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve Divan Yazmanlık görevini İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas üstlendi. Genel Kurulun açış konuşmaları, TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapıldı.

İKV'nin yeni Yönetim Kuruluna; Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Sedat Zincirkıran, Zeynel Abidin Erdem, Bedii Can Yücaoğlu, Hakan Sefa Çakır, Murat Hazıroğlu, Ömer Gülsoy, Fatih Çapraz, Hakkı İsmet Aral, Şadan Eren, Ali Sami Aydın, Yavuz Altun, Ersin Kenan Kayalar, Ercan Özboyacı, Mustafa Şenocak ve Akansel Koç yer alırken, Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Aslantaş ve Mustafa Zeytin seçildi.

KTSO Başkan Çapraz, "Beni bu göreve layık gören başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, kıymetli başkanlarımıza ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Tüm gücümüzle ülkemizin kalkınması için çalışmaya ve üretmeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK