Karabük'te Yeni Yılın İlk Ayında 180 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te yeni yılın ilk ayında 148'i ikinci el satış olmak üzere 180 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 148'i ikinci el satış olmak üzere 180 konut satıldı.

Bu yılki satışların 24'ünün ipotekli satış olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, 2023 yılı Ocak ayında 230 konut satıldığı, bu yıl Ocak ayındaki konut satışında da azalma olduğu görüldü.

Açıklamada, Zonguldak'ta 192'si ikinci el satış olmak üzere 363 konut, Bartın'da da 67'si ikinci el satış olmak üzere 94 konut satıldığı yer aldı. - KARABÜK