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Karabük'te Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 77 Bin 507 Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Temmuz ayı itibariyle 576 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonucunda kent genelinde motorlu taşıt sayısı 77 bin 507 oldu. Karabük'te otomobil, kamyonet, kamyon, motosiklet, minibüs, otobüs, traktör ve özel gayeli araçlar dahil olmak üzere toplamda 77 bin 507 taşıt bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Temmuz ayı itibariyle 576 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonra kent genelinde motorlu taşı sayısı 77 bin 507 oldu.

TÜİK, 2024 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye'de 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmasının ardından motorlu kara taşıtları 30 milyon 261 bin 176 olarak gerçekleşti.

Karabük'te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 44 bin 703'ü otomobil, 10 bin 236'sı kamyonet, 3 bin 274'ü kamyon, 10 bin 207'si motosiklet, bin 603'ü minibüs, 573'ü otobüs, 6 bin 584'ü traktör ve 327'si de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 77 bin 507 oldu.

Bartın'da Temmuz ayında 529 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 62 bin 652 oldu.

Zonguldak'ta da bin 841 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 186 bin 535 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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