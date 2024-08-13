Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Temmuz ayında 295 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2024 yılı Temmuz ayında 127 bin 88 konut konut satıldığının belirtildiği TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 226'sı ikinci el satış olmak üzere 295 konut satıldı.

Bu yılki satışların 37'sinin ipotekli satış olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, Zonguldak'ta 594, Bartın da ise 227 konutun satıldığı belirtildi. - KARABÜK