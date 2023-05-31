Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'inin 7. Şubesi açıldı

Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4. şubesi törenle hizmete girdi.

Çiftçilerin el emeği katkısız ve doğal ürünleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Market, Karabük'te hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Bayır Mahalle'de 7. Şubenin açılışı AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Açılış öncesi konuşan Milletvekili Ali Keskinkılıç, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerin 7. Şubesini açtıklarını ve buradaki ürünlerin çoğunun çiftçilerin üretimlerinin aracısız şekilde bu marketlerin eliyle halka ulaştığını söyleyerek, Tarım Kredi Kooperatif Market'inin hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Keskinkılıç ve beraberindekiler yapılan duanın ardından kurdele kesimi sonrası, alışveriş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. - KARABÜK