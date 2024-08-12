Karabük'te Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Karabük'te yaklaşık 1500 dekar alanda ekimi yapılan ve hasadına başlanılan silajlık mısırdan, 8 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı bütçesi ile "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum desteği sağlanan üreticiler Safranbolu ilçesinde silajlık mısırları toplamaya başladı.

Karıt köyünde silajlık mısır hasadı yapan üreticileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak ihtiyaç duyduğu silajlık mısırın son yıllarda çiftçilerin gözdesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Üretimi artırmak için tohum desteği sağladıklarını hatırlatan Ayvalık, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz silajlık mısır üretiminde her yıl bir önceki yıla göre kendilerini geliştirerek üretimlerini artırmaya devam ediyor. Bu yıl il genelinde yaklaşık 1500 dekar alanda silajlık mısır ekimi gerçekleştirildi. Silajlık mısırda bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık 8 bin ton silajlık mısır hasadı yapacağız. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını alması da bizleri mutlu ediyor. Hasadımızın bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."