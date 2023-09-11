Karabük'te Safranbolu kıtırı üretimi arttı

Karabük'te coğrafi işaretli Safranbolu kıtırının bu yıl 2 bin 300 kilogram üretildiği bildirildi. Ürünün Türkiye'nin birçok iline satışı yapıldığı belirtildi.

Karabük'te coğrafi işaretli Safranbolu kıtırının bu yıl 2 bin 300 kilogram üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, coğrafi işareti Safranbolu Belediyesi tarafından alınan ve üretimi için tesis kurulan Safranbolu kıtırının Türkiye'nin birçok iline satışının yapıldığı belirtildi.

Özellikle yaz aylarında turistlerin de ilgisini çeken, içeriğinde tamamen doğal ürünler bulunan kıtıra yurt dışından da talepler geldiği aktarılan açıklamada, Safranbolu kıtırının içeriğinde safran, ceviz, fındık ve buğday kepeği bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Safranbolu kıtırının bu yıl 2 bin 300 kilogram üretildiği kaydedildi.

Karabük'te öğrencilere pamuk şeker ve balon dağıtıldı

Karabük'te bir kişi yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere pamuk şeker ile balon dağıttı.

Karabük Belediyesinde çalışan Buğra Dereli, Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu yanındaki parkta 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuklar için etkinlik düzenledi.

Dereli, kurdurduğu tezgahta öğrencilere pamuk şeker ve balon dağıttı, palyaçolar da çocukların yüzlerini boyadı.

Buğra Dereli, gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında çocuklar için bir şey yapmak istediğini ve bunu da pamuk şeker ve balon dağıtarak yapmaya karar verdiğini söyledi.

Çocukların mutluluğunun kendi mutluluğu olduğunu ifade eden Dereli, çocuklar için farklı etkinlikler de yapacağını aktardı.

Dereli, pamuk şeker ve balon dağıtımı ile yüz boyama etkinliğinin hem aileleri hem de öğrencileri sevindirdiğini kaydetti.