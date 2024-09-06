Karabük'te Palamut 40 Lira, Hamsi 250 Liradan Satılıyor
Karabük'te palamut 40 liradan, hamsi ise 250 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Sezonun ilk hamsisi 250 liradan satılırken, palamut ise 40 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.
Karabük'te en ucuz palamut 40 liradan, en pahalı hamsi 250 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz'de balıkçıların ağlarına hamsilerde takılmaya başladı. Karabük'te de palamut, istavrit ve çinekop'un ardından hamside tezgahlardaki yerini almaya başladı. Sezonun ilk hamsisi 250 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut da 40 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.
Balıkçılar havanın soğumasıyla balıklardaki artışların düşeceğini belirtti. - KARABÜK