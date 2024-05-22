Karabük'te Nisan Ayında 474 Araç Kaydedildi

Türkiye'de Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın kaydı yapıldı. Karabük'te ise bir ayda 474 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bin 775 oldu.

TÜİK Nisan 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Karabük'te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 44 bin 74'ü otomobil, 10 bin 152'si kamyonet, 3 bin 260'ı kamyon, 9 bin 267'si motosiklet, bin 603'ü minibüs, 578'i otobüs, 6 bin 519'u traktör ve 322'si de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 75 bin 775 oldu. - KARABÜK