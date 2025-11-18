Karabük'te Motorlu Kara Taşıt Sayısı 84 Bin 711'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Ekim ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 84 bin 711 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayında Türkiye genelinde 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636'ya ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te bu dönem sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtların 47 bin 664'ü otomobil, 10 bin 548'i kamyonet, 3 bin 412'si kamyon, 13 bin 701'i motosiklet, bin 620'si minibüs, 595'i otobüs, 6 bin 808'ini traktör ve 3630'nü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 205 bin 657, Bartın'da ise 68 bin 515 oldu. - KARABÜK